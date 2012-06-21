Чому всім українським медзакладам слід змінити статус на комунальне некомерційне підприємство вже до кінця цього року, пояснив заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк. Нині вже 623 медичні заклади первинної медичної допомоги отримують фінансування від Нацслужби здоров’я за новою моделлю; до реформи приєдналися 40 приватних клінік та 33 ФОП; у багатьох закладах охорони здоров’я, які уклали договори з Нацслужбою здоров’я, істотно зросли доходи і відповідно можливості збільшити зарплату медикам і поліпшити сервісні умови для пацієнтів.
Усе завдяки автономізації, бо такі заклади можуть укласти угоди з Нацслужбою здоров’я та отримувати плату за обслуговування пацієнтів з державного бюджету від Нацслужби. «Реорганізація медзакладів на КНП дає керівникові свободу в управлінні, а саме в управлінні активами й фінансами, у виборі кадрової політики та визначенні внутрішньої організаційної структури закладу», — цитує прес-служба МОЗ слова фахівця.
Саме до кінця року закон передбачає особливий істотно спрощений режим перетворення медичних закладів на КНП. Тобто чинні положення законодавства сприятимуть зменшенню фінансових витрат на автономізацію та мінімізації ризиків блокування кредиторами процедури перетворення.
Відділ новин
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