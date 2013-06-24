Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін та голова правління Благодійного фонду «Шведський центр допомоги» Сергій Порохнавець підписали меморандум про співпрацю, який закладає основу реалізації спільних стратегічних рішень для посилення системи підтримки внутрішньо переміщених осіб.

На зустрічі сторони обговорили організацію виробництва модульних будинків для забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб, підготовку до зимового періоду та залучення міжнародної підтримки для реалізації проєктів щодо житла та гуманітарної підтримки.

«Висловлюємо вдячність Благодійному фонду «Шведський центр допомоги» та його головному партнерові — благодійній організації «Україна Йелпен Філіппус» за стабільність і послідовність у підтримці України. Для нас важливо, що ця допомога системна і спрямована на довгостроковий результат у процесі відбудови України», — зазначив міністр.

Окрему увагу було приділено можливим механізмам запуску виробництва модульного житла в Україні, зокрема організації виробничих потужностей, використанню шведського досвіду та поетапній адаптації технологічних рішень до українських умов.

Модульне житло розглядають як інструмент швидкого забезпечення житлових потреб внутрішньо переміщених осіб з подальшим переходом до довгострокових рішень. Такий підхід дає змогу оперативно реагувати на кризові виклики та сприяти інтеграції людей у громади.

На завершення розмови сторони обговорили підготовку до зимового періоду, зокрема формування резервів необхідного обладнання для забезпечення потреб громад та внутрішньо переміщених осіб. Окреслено важливість посилення готовності інфраструктури до можливих викликів холодного сезону і координації зусиль для підвищення енергетичної стійкості на місцях, повідомляє Мінсоцполітики.