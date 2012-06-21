Сорок школярів з другого по десятий клас Вознесенської загальноосвітньої школи Мелітопольського району здобули найвищий рейтинг серед українських школярів на Міжнародній олімпіаді «Наланда — 2016». Організацією та проведенням олімпіади займався Європейський центр дистанційної освіти «Наланда», названий на честь одного з перших та найбільших освітніх центрів свого часу — університету Наланда, заснованого у V ст. до н. е. на півночі Індії, у якому викладали і вчилися багато видатних філософів. У перекладі «Наланда» означає «місце, що дарує лотос (nalam)», або «духовне пізнання». Учасниками Міжнародної олімпіади були школярі з України, Білорусі, Казахстану, Литви та Росії.
Долучившись до олімпіади, колектив Вознесенської школи одразу став одним з її лідерів. Зокрема учениця шостого класу Єлизавета Яцун перемогла в номінації «Кращий учень-ерудит 2016 року» та стала володаркою головного призу олімпіади — двох путівок у Дубай. Серед переможців також Микола Кокарєв, учень четвертого класу, який виграв планшет відомого бренда. А Микола Левадний та Анастасія Іщенко, які увійшли до десятки найкращих українських школярів, були відзначені медалями.
Переможцем у номінації «3 місце» серед учителів з України визнано Миколу Биковського, якого заохочено смарт-годинником.
Головна місія Європейського центру дистанційної освіти «Наланда» — виявляти та розвивати обдарованих і талановитих учнів. В олімпіаді беруть участь учні всіх загальноосвітніх навчальних закладів з другого по одинадцятий класи.