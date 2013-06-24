Уряд розпочне роботу над конкретними проектами з відновлення України в рамках співпраці з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), яка надаватиме допомогу у відновленні та залученні інвестицій в інфраструктуру. Про це повідомляє Урядовий портал.

Відповідний Меморандум про порозуміння між Урядом України та IFC щодо створення та впровадження механізмів із залучення приватних інвесторів до відбудови інфраструктури України підписали у Парижі 12 грудня Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та Віце-президент IFC в Європі, Латинській Америці та Карибському басейні Альфонсо Гарсія Мора.

Співпраця передбачатиме допомогу у відборі пріоритетних проектів відновлення України та створенні сприятливих умов для залучення приватних інвестицій. Зокрема, йдеться про проекти державно-приватного партнерства (ДПП) у таких секторах, як транспорт і логістика, міська та соціальна інфраструктура, енергетика.

«Ми високо цінуємо рішучість і постійне бажання IFC підтримувати Україну у створенні належних інструментів державно-приватного партнерства. Підписання меморандуму дозволить розробити попередні техніко-економічні обґрунтування для проектів, які ми, як Міністерство економіки, збираємося об’єднати з іншими профільними міністерствами у робочу групу, до якої ми також запрошуємо представників IFC. Це дозволить розпочати роботу вже над конкретними проектами з відновлення країни», - заявила Перший віце-прем'єр-міністр — Міністр економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, завдяки співпраці з IFC, держава отримає найкращі умови при проведенні тендерів для інвесторів ДПП, що має в свою чергу прискорити відбудову економіки та інфраструктури.

Допоможе цьому підписаний Президентом закон «щодо врегулювання бюджетних відносин під час реалізації договорів, укладених в рамках державно-приватного партнерства, у тому числі концесійних договорів» (законопроект №5090), який дозволяє набагато ширше використовувати механізми ДПП. А саме запроваджує механізм, який реалізується на об’єктах, що не генерують дохід. Тобто це важливо для об’єктів соціальної інфраструктури.

Альфонсо Гарсія Мора зі свого боку відзначив, що як один із найбільших інвесторів у приватний сектор України, IFC невпинно працює над залученням приватного капіталу для відбудови України.

«Ми розпочнемо роботу з Урядом України над формуванням сприятливого середовища для приватних інвестицій в інфраструктурі, а також над визначенням та розробкою пріоритетних проектів. У такий спосіб ми зможемо швидко мобілізувати приватних інвесторів, щойно умови в Україні дозволять розпочати повноцінну реконструкцію», — сказав Віце-президент IFC.