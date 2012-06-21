Про це, посилаючись на наказ Міністерства культури України від 6 грудня, повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації. Всього, згідно з ухваленим документом, до Державного реєстру нерухомих пам’яток України занесено три об’єкти культурної спадщини, розташовані на території Харківської області.
Так, пам’яткою історії та монументального мистецтва місцевого значення визнано Меморіальний ансамбль «Дробицький яр» — одне з найбільших місць масових страт та поховань жертв фашизму в Україні. За історичними даними, на території ансамблю поховано у 10 братських могилах близько 30 тисяч чоловік, переважну більшість становить єврейське населення харківського гетто, розстріли якого почалися з грудня 1941 року.
Також до реєстру внесено Печерний християнський скит, який знаходиться в селищі Ков’яги Валківського району.
«Підземний скит — це колишня оселя православних ченців-затворників (кін. XVIII — поч. XIX ст.). Це комплекс підземних споруд, який, ймовірно, використовувався як для проживання, так і для проведення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній. В інтер’єрі — безліч рельєфів та зображень з біблійних мотивів. У галереях багато архітектурних деталей: різних ніш, підковоподібних арок. Стилістика розпису стін та архітектурних прийомів наближена до мистецтва пізнього класицизму та ампіру кінця ХVIII — середини XIX століть, що свідчить про час функціонування скиту», — розповіли в Управлінні культури ХОДА.
Сьогодні майже всі печерні монастирі та скити в Україні відомі та детально описані, але згадок про Ков’язький скит немає, що свідчить про унікальність знахідки на території Харківщини.
Крім того, пам’яткою монументального мистецтва місцевого значення визнано пам’ятник Т.Г. Шевченку в Лозовій.