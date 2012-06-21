Тема фінського футболу нині одна з провідних для українців. Як відомо, наступної неділі національна збірна України зіграє в  Тампере з першою командою Фінляндії у відбірному матчі до чемпіонату світу-2018. А в четвер молодіжна збірна команда України, попри ігрову перевагу над однолітками з Фінляндії, зазнала поразки у фінальному матчі XIV міжнародного турніру пам’яті Валерія Лобановського.  Синьо-жовтим забракло талану в серії післяматчевих пенальті, тож  скандинавська збірна, яка дебютувала на змаганнях, здобула Кубок Лобановського.

У півфінальному матчі українська збірна заслужено обіграла чорногорців 2:1, а фіни лише в компенсований арбітром час зустрічі вибороли квиток до фіналу, залишивши за бортом вирішальної гри словенців. Саме тому, а ще й через статус господарів змагань, команда Олександра Головка вважалася фаворитом фінального поєдинку, що проходив на стадіоні «Динамо» імені легендарного наставника. Та, на жаль, українці, які з 2009 року не можуть перемогти  на меморіалі, не впоралися й цього разу: після сухої нічиєї в основний час у серії післяматчевих пенальті  підопічні Олександра Головка програли 3:5. У матчі за третє місце на стадіоні «Колос» у Борисполі футболісти Чорногорії взяли гору над командою Словенії — 3:2.

Переможці турніру отримали головний приз, а в індивідуальних номінаціях найкращими визнано: воротаря  Вільяма Яаскелайнена (збірна Фінляндії), захисника  Яна Жужека (збірна Словенії),  півзахисника Беку Вачіберадзе (збірна України) і  форварда  Ніколу Крстовіча (збірна Чорногорії).

Наставник української молодіжної футбольної збірної (U-21) Олександр Головко так прокоментував поразку команди у фінальному поєдинку: «Гадаю,  ми зробили крок уперед. Торік посіли третє місце, а нині — друге. Якщо дивитися на гру, то ми намагалися: хлопці зробили все для того, щоб перемогти, але для цього потрібно забивати. А серія пенальті — це лотерея». Один з найкращих у минулому гравців київського «Динамо» і збірної України висловив сподівання, що ця поразка стане останньою для наших команд у червні. 

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»