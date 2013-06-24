Кабінет Міністрів України 19 серпня ухвалив постанову «Про реалізацію експериментального проекту щодо проектування Національного військового меморіального кладовища».

«Уряд прискорить терміни проєктування Національного військового меморіального кладовища. Ухвалили документ, який врегульовує процедуру проєктування такого меморіального кладовища на території Гатненської громади Фастівського району Київської області, а також механізм відведення земельних ділянок для цих потреб. Маємо гідно вшанувати пам’ять українських Героїв, які віддали життя за свободу та незалежність України. Ми назавжди перед ними в боргу», — повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками засідання уряду.

До меморіального комплексу належатимуть військове кладовище, музейний комплекс, ритуальна будівля та інші необхідні споруди для організації почесних поховань.

На Національному військовому меморіальному кладовищі буде поховано українських Героїв, які ціною власного життя боронили незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.