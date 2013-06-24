Ментальне здоров’я і психосоціальна підтримка громадян є важливою складовою державної політики. Про це йшлося на засіданні Координаційного штабу під головуванням Віце-прем'єр-міністра - Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, яке відбулося 15 вересня, передає Урядовий портал.

Під час засідання було презентовано реалізацію Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?», яка є ініціативою першої леді України Олени Зеленської. Також учасники обговорили плани на 2024-2026 роки у межах вказаної Програми.

Координацію і супровід реалізації Програми здійснює Координаційний центр із психічного здоров’я при Кабінеті Міністрів України.

Всеукраїнська програма – це ціла екосистема, до якої залучені дуже багато сфер життєдіяльності людини. Зокрема, це неурядовий сектор, обласні військові адміністрації, центральні органи виконавчої влади, громади, бізнеси, ВООЗ та міжнародні партнери.

У 2023 році було завершено і презентовано на засіданнях Міжвідомчої координаційної ради результати оцінки потреб населення у сфері психічного здоров’я, міжнародний досвід реагування на потребу й аудит ресурсів системи надання послуг.

Також наразі продовжується координація зусиль міністерств з оновлення Плану дій на 2023-2026 роки.

Серед пріоритетних проектів у межах Всеукраїнської програми:

– координаційні центри підтримки цивільного населення;

– центри життєстійкості;

– охорона психічного здоров’я у структурі медичної допомоги;

– психосоціальна підтримка і психологічна допомога на всіх рівнях освіти;

– молодіжні центри й активні парки як частина екосистеми психічного здоров’я;

– психосоціальна підтримка в галузях культури та інформаційної політики;

– психосоціальна підтримка на робочому місці, професійна стійкість;

– система психологічного відновлення особового складу ЗСУ;

– перехід від військової служби до цивільного життя (в частині психологічної допомоги);

– алгоритм надання психологічної допомоги й супроводу у кризових та екстрених ситуаціях.

Ірина Верещук наголосила на тому, що для впровадження вказаної ініціативи дуже важливою є підготовка відповідних фахівців у вищих навчальних закладах. Так, це питання планують обговорити під час подальших нарад.

Крім того, посадовиця зауважила, що до реалізації Всеукраїнської програми варто залучити міжнародних донорів та міністерства, які наразі не долучені до ініціативи.