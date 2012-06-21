Німецька компанія Mercedes-Benz провела онлайн-прем'єру нової модифікації седана S-класу, яка вийде під брендом Maybach.

Як повідомила 19 листопада пресслужба фірми, новинка отримала збільшену на 180 мм колісну базу в порівнянні зі стандартним S-класом. Завдяки цьому значно збільшиться простір для ніг задніх пасажирів.

Від звичайної версії Mercedes-Benz S-класу новинка відрізняється зміненими радіаторними гратами і бампером, а також фірмовою емблемою з подвійною літерою «М» на задній стійці кузова. Крім того, модель отримала 21-дюймові оригінальні колісні диски, а також двобарвне забарвлення кузова. Всього буде доступно 10 різних варіантів поєднань відтінків.

У салоні Mercedes-Maybach S-класу встановлено п'ять цифрових дисплеїв, в тому числі 12,3-дюймова віртуальна приладова панель, 12,8-дюймовий сенсорний екран інформаційно-розважального комплексу та два монітори для задніх пасажирів. У задній підлокітник вбудований також додатковий планшет.

Модель отримає сидіння з функцією масажу і додатковим підігрівом для шиї і плечей. В якості опції буде запропонована обробка салону деревом і задні двері з електроприводом.

У Mercedes-Maybach дебютувала система адаптивного освітлення задньої частини салону. Вона підлаштовується під побажання пасажирів за кількома параметрами: крім яскравості можна регулювати розмір і положення світлового плями. Можливе регулювання в широкому діапазоні – від точного робочого освітлення до розслабляючого освітлення для відпочинку.

Новий Mercedes-Maybach S-класу з'явиться на низці ринків вже в цьому році. В Європі, США та Китаї продажі моделі стартують в 2021 році.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»