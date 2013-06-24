Головне завдання Міністерства цифрової трансформації у сфері держпослуг — забезпечити кожного українця можливістю отримати сучасні та якісні адмінпослуги у своїй громаді. Про це повідомляє Урядовий портал.

Донедавна переваги в отриманні адміністративних послуг мали жителі міст обласного значення та районних центрів. Сьогодні ж для багатьох послуги стали доступними поруч із домом без необхідності їхати до райцентру.

На початок 2022 року мережа ЦНАП в Україні зросла до близько 3 тисяч точок. Серед них — 1027 ЦНАП, 1712 віддалених робочих місць, 124 територіальні підрозділи та 28 мобільних ЦНАП. Порівнюючи з 2020 роком, мережа зросла на 1,5 тисячі точок. Тільки 200 Центрів відкрилися за останній квартал.

Лідерами за рівнем доступності державних послуг стали такі області: Івано-Франківська, Дніпропетровська, Волинська та Черкаська.

Щоб допомогти громадам у розбудові мережі Центрів, держава у 2022 році виділила 231 млн грн субвенції. Як оформити заяву на отримання субвенції, дізнавайтеся на платформі Дія.Центрів.

Для розвитку мережі ЦНАП Мінцифри збільшує як кількісні, так і якісні показники мережі. Ми розширюємо перелік адмінпослуг у ЦНАП, збільшуємо мережу Дія.Центрів, впроваджуємо нові цифрові інструменти та підвищуємо стандарти якості.