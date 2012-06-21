Президент Франції Еммануель Макрон, канцлерка Німеччини Ангела Меркель та президент Росії Володимир Путін провели спільну розмову у форматі відеоконференції, під час якої російського лідера закликали сприяти стабілізації ситуації на сході України.

Про це повідомили у пресслужбі Єлисейського палацу, передає Укрінформ.

Так, лідери Франції та Німеччини наголосили на тому, що Росії необхідно взяти на себе зобов'язання забезпечити режим припинення вогню на Донбасі та сприяти виходу з кризи із дотриманням Мінських угод.

Сторони також обговорили можливу співпрацю у сфері вакцин, яка залежатиме від схвалення вакцини «Спутник V» Європейським агентством з лікарських засобів. Лідери Франції та Німеччини згадали про засудженого російського опозиціонера Олексія Навального. Вони наголосили, що Росії слід забезпечити дотримання його прав.