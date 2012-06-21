Канцлер ФРН Ангела Меркель відбула до США з візитом, під час якого обговорить, серед іншого, українську тематику.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Програма візиту розпочнеться вранці 15 липня сніданком та обміном думками з віцепрезидентом США Камілою Гарріс, поінформував прессеретар федерального уряду Штеффен Зайберт.

Головні переговори – з президентом США Джо Байденом – заплановані на другу половину дня. Обидва лідери проведуть пресконференцію за результатами перемовин.

Серед тем обговорення – доля проєкту «Північний потік 2», мирне врегулювання на сході України, відносини з Росією та Китаєм, зміни клімату, боротьба з пандемією тощо.

Глава уряду ФРН також відвідає Університет Джона Гопкінса, де отримає почесний ступінь доктора цього наукового закладу. Для Меркель це буде 18-та за рахунком наукова ступень почесного доктора.

Окрім того, запланована зустріч з представниками американського бізнесу.

Нинішній візит до США, по суті одноденний, стане останнім для Меркель на посаді федерального канцлера ФРН. Після вересневих парламентських виборів вона залишає велику політику.