Мешканці Дніпропетровщини за програмою реімбурсації можуть отримати 72 препарати інсуліну. 45 з них – безкоштовно. Ліки відпускають у понад 1,2 тисячах аптек регіону.

«Пацієнти з цукровим діабетом можуть отримати інсулін безкоштовно або зі знижкою за програмою реімбурсації. Відпускають препарати за електронними рецептами в аптеках, які уклали договір з НСЗУ. Загалом в регіоні таких понад 1200. Впізнати їх можна за позначкою «Доступні ліки. +Інсуліни», – зазначив начальник відділу департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської ОВА Роман Стороженко.

Щоб отримати рецепт, спочатку зверніться до ендокринолога. Він визначить індивідуальний план лікування, тип препарату, дозування та видасть е-рецепт. Скористатися ним можна протягом 30 днів. Подальші рецепти зможе виписати терапевт або сімейний лікар.