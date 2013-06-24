Така допомога передбачена програмою «єВідновлення». Компенсація – до 200 тисяч гривень. Вона на будівельні матеріали та послуги підрядників.

«За державною програмою «єВідновлення» можна отримати до 200 тисяч гривень на ремонт пошкодженого через бойові дії житла. Кошти на придбання будівельних матеріалів. Їх можна спрямувати й на послуги фахівців, які будуть лагодити понівечене», – зазначила директорка департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської ОВА Валерія Гаркуша.

Спочатку слід повідомити про пошкоджене майно. Зробити це можна у ЦНАПі або самостійно через додаток «Дія». Вказати інформацію про об’єкт та описати наявні пошкодження. Додати фото і контактні дані.

Також необхідно скласти заяву на виплату. Опрацювавши її, спеціальна комісія огляне житло. Оцінить збитки та визначить розмір допомоги.

Тим часом власнику понівеченого майна варто підготувати необхідні документи. Про право власності на житло, довідку про несудимість, паспорт та картку платників податків.

Для нарахування коштів потрібно відкрити спеціальний рахунок «єВідновлення» в одному з банків-учасників програми.