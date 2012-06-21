Під час карантину у Луганській та Донецькій областях стартувала освітня програма «ІТ nation». Серед 1,5 тисячі учасників безкоштовного онлайн навчання IT-навичкам люди найрізноманітнішого віку та досвіду: від школярів до пенсіонерів.
«Зараз люди потребують ІТ-навичок незалежно від їхнього віку і професії. Сподіваємося, що отримані знання допоможуть у роботі або це стане додатковою перевагою під час працевлаштування», — каже менеджерка проєкту «ІТ nation» Оксана Кавтиш.
Освітня програма «ІТ nation» реалізується в рамках проєкту USAID «Економічна підтримка Східної України» і розрахована на шість місяців. Учасники зможуть опанувати нові знання від базових навичок користування комп’ютером до вебпрограмування і розробки сайтів.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»