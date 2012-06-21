Канадець за 40 років проїхав на своєму Porsche 911 Turbo понад мільйон кілометрів і продовжує використовувати автомобіль.
У Канаді виявлено дуже незвичайне купе Porsche 911 Turbo 1976 року. Точніше, сам автомобіль цілком серійний і стандартний, дивує його пробіг – понад 1,1 мільйона кілометрів. Якщо точніше, то
Мало того, Білл МакІчерн використовував спорткар Porsche в якості авто на кожен день. Porsche 911 Turbo з 3,0-літровим 260-сильним двигуном виявився непогано пристосованим для повсякденного використання.
Автомобіль регулярно обслуговувався, а тому перебуває в непоганому стані. Білл МакІчерн продовжує експлуатувати Porsche 911 Turbo і навіть збирається передати його у спадок своєму синові.