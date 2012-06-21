У соціальних мережах з’явилася цікава ініціатива, що має на меті спробувати зібрати воєдино різноманітну інформацію про культуру донецького краю. Автор багатообіцяючого проєкту — вчителька із Краматорська Оксана Проселкова. Вона активно розміщує з інших доступних джерел пізнавальні матеріали про традиції й звичаї, обряди, пісні, танці, одяг народів, які здавна живуть на території Донецької області. Оксана відкрила канал на ютубі, переглядаючи який всі охочі зможуть значно більше дізнатися про культурнy спадщину Донеччини.
Яка реакція на таку ініціативу? Вона перевершила всі сподівання: тільки за перші 10 днів після створення цієї спільноти у групі прихильників уже більш як 1000 однодумців. Тобто тих людей, які хочуть дізнатися тут щось цікаве, запропонувати нову інформацію, подискутувати на ту чи іншу тему.
За словами пані Оксани, головна мета проєкту — об’єднати земляків, не байдужих до історії свого краю, обмінятися матеріалами та ближче познайомитися з реальними доказами походження і вірогідності справжньої культури Донеччини.
Саме справжньої, бо віднедавна на цю тему з’являється чимало вигадок і міфів, що сприяють необізнаності жителів області.
«Потрібно, щоб люди активніше вивчали автентику, аби було менше шароварщини. Одягу, який носять діти під час виступів на народних святах, не було в нашій історії. Пісні, які співають, також ні про що. Вони не автентичні. А в нас є чудові колективи, які співають стародавні українські пісні. Уявіть: деяким народним пісням уже понад 200 років», — розповідає Оксана Проселкова.
А ще серед позитивних підсумків роботи «Автентичної Донеччини» — спростування поширених і вперто нав’язуваних міфів, що буцімто в Донецькій області зовсім нема української культури, а тому тут має бути «рускій мір».
На жаль, жителі Донбасу й усієї України встигли переконатися, що носії ідеї про «ісконно рускіє» території від неправдивих слів уже перейшли до справи.