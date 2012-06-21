Китайські металурги встановив новий рекорд по місячній виплавці сталі, повідомляє Reuters.
У червні 2017 року сталевари Китаю виплавили 72,87 мільйона тонн сталі. При збереженні таких темпів виплавки за підсумками року Китай може досягти результату в 891 мільйона тонн.
Попередній місячний рекорд з виплавки був досягнутий в травні 2014 р. (71,16 мільйона тонн).
Всього за перше півріччя 2017 року обсяг випуски сталі в Китаї склав 419,75 мільйона тонн, що на 4,6% перевищує аналогічний показник 2016 року.
Китай при цьому виконав річний план щодо скорочення надлишкових металургійних потужностей всього за півроку – вони скорочені на 5,95 мільйона тонн. Під скорочення потрапили компанії з низькою ефективністю і виробники низькоякісної сталі, повідомляє MetalTorg.
Повідомлялося, що в першому півріччі 2017 року українські металургійні підприємства скоротили виплавку вуглецевої сталі в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року на 17,2%, до 10,28 мільйона тонн.