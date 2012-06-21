У мерії розглядають три головних проекти метро: це гілка на Троєщину, Виноградар і реконструкція ст. м. «Вокзальна». Про це у коментарі журналістам повідомив перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс, повідомили в прес-службі КМДА.
— Метро залишається для нас пріоритетом, проте необхідно розуміти, що підземка на Троєщину обійдеться у 70 млрд грн. Щоб знайти такі гроші, потрібен час, а проблему сполучення лівого та правого берега треба вирішувати невідкладно. У зв'язку з цим ми паралельно розглядаємо проекти tram-train і BRT. Під останнім мається на увазі рух тролейбусів або автобусів по виділеній смузі, захищеної бар'єром. Тобто жодна машина не може заїхати на цю смугу, автобуси йдуть один за одним з дуже коротким інтервалом. Більше того, якщо порівнювати пасажироспроможність транспорту, то, на відміну від метро на Троєщину, яке в добу буде перевозити 110 тисяч людей, наземний транспорт або BRT зможуть перевезти до 140 тисяч пасажирів, — підкреслив перший заступник голови КМДА.
Щодо tram-train (це мікс електрички з трамваєм), то на Троєщині вже проведене кільце електрички, є навіть рейки до Борисполя.
— Якщо ми забезпечимо рух tram-train з інтервалом 3—4 хвилини, то це нічим не буде відрізнятися від метро. Однак в експлуатації дешевше для міста. До закінчення будівництва підземки, альтернативні варіанти дозволять нам вирішити проблему сполучення лівого та правого берега, — підсумував Геннадій Пліс.