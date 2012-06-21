Міжнародна фінансова корпорація (МФК) вирішила інвестувати 15 мільйонів доларів у фонд прямих інвестицій для підтримки малого та середнього бізнесу в Україні, повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
«Міжнародна фінансова корпорація ухвалила рішення інвестувати 15 мільйонів доларів у фонд прямих інвестицій для підтримки малого та середнього бізнесу в Україні. Упевнений, цей крок дасть українським бізнесменам і економіці загалом новий поштовх до розвитку», –написав Володимир Гройсман на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, сьогодні 28 липня.
Він зазначив, що для Українського уряду є пріоритетом допомагати легальному бізнесу працювати заради економічного зростання.
«Саме підприємці створюють національний продукт і рухають економіку вперед», – сказав прем'єр.