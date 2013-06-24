Автор книжки, уродженець цього потерпілого від рашистів краю, і нині захищає його та всю Україну із псевдо «Філолог». Свого часу хлопець навчався у Слов’янському педагогічному ліцеї, а вищу філологічну освіту теж здобув у цьому місті в Донбаському державному педагогічному університеті.

Перша книжка «Філолога» не стала несмілою і незграбною пробою пера. Навпаки. «Доробок Богдана Кривобока — зразок справжньої літератури, справжньої поезії. Поезії медитативно-філософської й до щему інтимізованої, насиченої афоризмами й оригінальними порівняннями. Ліричний герой збірки — зовсім молодий, який уміє і прагне кохати, а натомість мусить воювати, боронячи від ворожої навали близьких людей і чисте небо над рідним містом, що взяте разом і дефінується ним як Вітчизна», — написав у передньому слові голова Донецької обласної організації Національної спілки письменників України кандидат філологічних наук Микола Сіробаба.

Невелика за обсягом книжка щирих ліричних, патріотичних і філософських віршів «Бути сильним», безперечно, засвідчує поетичний хист молодого автора. А ще вона суголосна із позицією мільйонів українців. Це підтверджують такі рядки Богдана:

Я рідко п’ю вино, хоч в ньому істина,

Та варіантів нема — ми точно вистоїм.