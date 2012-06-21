Кабінет Міністрів має намір розробити законодавчу базу для запровадження в Україні на державному рівні технології мобільної ідентифікації громадян — Mobile ID. Про це заявив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час наради за участі представників мобільних операторів. Присутні зібралися в Малій залі засідань уряду, аби подискутувати щодо перспектив нововведення та обговорити необхідні для цього законодавчі рішення. Вони також презентували результати пілотного проекту запровадження технології Mobile ID.
«Ідентифікатор має забезпечити дистанційність, прозорість і якісний сервіс, чого б це не стосувалося — банку, лікарні, освіти, соціальної допомоги, державної послуги, землі, будівництва. Людина повинна мати можливість у своєму мобільному телефоні замовити й отримати послугу держави без контакту з посадовцями. Це буде величезний здобуток, зокрема щодо боротьби з хабарництвом», — наголосив глава уряду.
А ще Україна має величезні перспективи розвитку та впровадження електронних технологій. У цьому контексті йш?лося про дію електронної системи публічних закупівель ProZorro, відкриття державних реєстрів, введення ID-карток замість паспортів.
Як передає слова глави уряду департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, завдяки пакету законодавчих ініціатив уряду компанії розпочнуть втілювати в життя технології мобільної ідентифікації. Важливо, щоб усі мобільні оператори погодилися створити цей продукт.
До речі, Mobile ID — це сервіс мобільної ідентифікації користувачів, який дає змогу абоненту використовувати свій мобільний телефон зі встановленою в ньому SIM-картою для безпечної електронної ідентифікації. Технологію можна використовувати для доступу до захищених електронних документів, щоб ставити на них підпис. У КМУ переконані, що це нововведення поліпшить якість адміністративних та інших сервісів. В Україні вперше Mobile ID було реалізовано на порталі адміністративних послуг у Львові.
Лора ВОВК
для «Урядового кур’єра»