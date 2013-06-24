Корпорація Microsoft заявила, що зірвала спроби хакерів, пов'язаних з військовою розвідкою рф, проникнути в українські, європейські та американські об'єкти.

Про це йдеться в заяві компанії, передає Укрінформ.

Зазначається, що група хакерів Strontium використовувала 7 інтернет-доменів, щоб шпигувати за державними органами та аналітичними центрами в ЄС та США, а також за українськими установами, включно зі ЗМІ.

Отримавши дозвіл суду, Microsoft взяла під контроль ці інтернет-домени, чим зменшила їх використання хакерами Strontium і отримала можливість завчасно сповіщати потенційних жертв.

У Microsoftвважають, що Strontium намагався встановити довгостроковий доступ до систем, забезпечити тактичну підтримку вторгнення та вивести конфіденційну інформацію. Корпорація повідомила уряд України про виявлену активність та вжиті заходи.

Нагадаємо, від початку повномасштабної агресії з боку росії були оперативно виявлені та нейтралізовані понад 120 потужних кібератак на ресурси органів державної влади та військового управління України.