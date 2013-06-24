Зараз в Україні активно розвиваються інновації у сфері оборонних технологій. Для пришвидшення розвитку defence-tech уже працює кластер Brave1, також продовжує розвиватися проект Армія дронів. Робимо все для того, щоб створити найкращі умови для старту технологічних компаній. Про це Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів в інтерв’ю телеканалу Рада, передає Урядовий портал.

Проект Армія дронів розпочинався в межах фандрейзингової платформи UNITED24, коли люди з усього світу об’єдналися в підтримці України. Поступово проект переріс у велику державну програму. Загалом лише за кошти UNITED24 придбали 3864 комплекси дронів на понад 4,3 млрд гривень.

«Ми досягли значних результатів, щоб збільшити кількість дронів українського виробництва на фронті в сотні разів. Для українських виробників прибрали бюрократію, збільшили фінансування, допомагаємо з логістикою і комплектуючими. Загалом завдяки проекту Армія дронів почала змінюватися доктрина застосування БПЛА в ЗСУ. Вже створені 11 ударних рот, які працюють за новою доктриною. Наше завдання — створити найкращі у світі умови, щоб БПЛА в Україні було більше. Адже технології зберігають життя військових. Усе просто: є дрон — є інформація про пересування росіян. Є дрон — є інформація, як артилерії влучити в ціль. Це мінімум, який виконують дрони на фронті», — зазначив Михайло Федоров.

Також Віце-прем’єр-міністр розповів про найпопулярніші серед українців сервіси в Дії. Серед них — цифрові документи, послуги, які стосуються реєстрації бізнесу, сплати податків, а також сервіси, пов’язані з війною. До кінця року команда Мінцифри планує зробити доступними онлайн 100 % найпопулярніших держпослуг.

«Зараз ми працюємо над відновленням послуги зміни місця реєстрації, яка буде повністю автоматичною. У роботі нові послуги для водіїв. Зокрема, перереєстрація авто за кілька кліків у Дії. Це буде революційний сервіс. Продовжуємо працювати над розмитненням авто в застосунку і соціальними послугами. Також над Дією для державних службовців. Це буде спеціальний профіль у застосунку, де відображатимуться цілі, проекти міністерств та їх результати. Впроваджуємо штучний інтелект у Дії, щоб зробити наш сервіс ще швидшим та зручнішим для українців. Кожен із цих сервісів — про зміну філософії роботи Уряду та культури державного управління», — сказав Михайло Федоров.