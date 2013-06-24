Щотижня ударні роти БПЛА знищують ворожу техніку, склади боєприпасів та особовий склад ворога. Зокрема, цього тижня уразили 189 одиниць техніки. У межах Армії дронів операторів забезпечують технологіями для ефективної та результативної роботи. Детальніше про проект, роботу фандрейзингової платформи UNITED24 та застосунок Мрія розповів Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі національного телемарафону, передає Урядовий портал.

«Із червня ударні роти БПЛА та спецпідрозділи, які забезпечуємо в межах Армії дронів, знищили 1280 одиниць техніки росіян. Це сотні мільйонів доларів. Дрон за 500 доларів може знищити танк окупанта вартістю від 3 до 5 млн доларів. Цього року нам вдасться масштабувати виробництво БПЛА в 100 разів. Тому знищеної техніки буде більше», — зазначив Михайло Федоров.

Окрім цього, Віце-прем’єр-міністр розповів про фандрейзингову платформу UNITED24. За весь час роботи через платформу задонатили понад 459,6 млн доларів люди і бізнеси зі 110 країн світу.

«Головне завдання UNITED24 — залучати ресурси та увагу всього світу, щоб підтримувати Україну. У цьому нам допомагають амбасадори та партнери платформи. Нещодавно завершили збір «Єдність». Анонсували співпрацю з Glovo. Вдячний партнерам за системну підтримку», — додав Михайло Федоров.

Також в ефірі Віце-прем’єр-міністр розповів про проект Мрія. Це освітній застосунок, який допоможе дітям швидше розвиватися й стане зручним інструментом для взаємодії учнів, батьків та педагогів. У застосунку буде доступний освітній контент, інформація про розвиток інновацій, можливість дізнатися про гранти, проекти тощо. Наразі Мрію планують запустити в бета-тест до кінця року, а вже з наступного — масштабувати проект на школи по всій країні.