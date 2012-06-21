Віце-прем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров презентував 94 проєкти цифрової трансформації у ключових сферах.

Це — історична подія на шляху до нової України без корупції, без бюрократії та без черг. Затверджений урядом перелік проєктів буде реалізований протягом трьох років та сприятиме розбудові цифрової держави.

Мінцифри вдалося масштабувати управління проєктами цифрової трансформації на всі сфери та галузі. В основі нашого менеджменту — унікальна ефективна система управління проєктами, що дозволить трансформувати Україну на всіх рівнях — від загальнонаціонального до місцевого.

Також Михайло Федоров презентував публічний портал, де описані усі проєкти цифрової трансформації.

“Масштабна цифрова трансформація України триває. Ми розробили унікальну методологію ефективного менеджменту і запускаємо онлайн-дашборд з описом кожного проєкту, чіткими дедлайнами, відповідальними чиновниками за процеси та рейтингом. Важливим є чинник публічності, який дозволить кожному українцю спостерігати за реалізацією проєктів у режимі реального часу та давати свої рекомендації. Ми станемо першою країною у світі, яка зробила таку кількість проєктів у публічному дашборді”, — заявив Михайло Федоров під час презентації.

Уже зараз кожен може зайти на портал та переглянути основну інформацію про проєкти. За кілька місяців він перетвориться на простий та зрозумілий дашборд з конкретними прізвищами відповідальних за реалізацію проєктів і рейтингом ефективності.

Серед презентованих проектів: е-Нотаріат, е-Майно, е-Школа, е-Соцзахист, е-Дозвіл та багато інших. Стратегія відображає діяльність Кабміну та містить чіткі плани цифровізації — перехід на сучасні, прозорі та автоматизовані правила.

У рамках проєкту е-Нотаріат автоматизуємо нотаріальні дії — наприклад, посвідчення підпису або документа. Буде створено систему, яка включатиме електронне робоче місце нотаріуса. Отримувати нотаріальні послуги можна буде ще швидше та зручніше.

Реалізація проєкту е-Майно дозволить сплачувати адміністративний збір у Дії, реєструвати права на нерухоме майно онлайн.

Плануємо активну цифровізацію медичної сфери. Зокрема, проєкти включатимуть е-Кабінет пацієнта, у якому можна буде укладати декларації онлайн. Е-Лікарняний дозволить не стояти у чергах в закладах охорони здоров’я, а в онлайні отримати медичний висновок про непрацездатність. До речі, це найбільш популярна медична довідка, яку часто підробляють/купують.

У рамках проєкту е-Школа запускаємо Всеукраїнську Школу Онлайн, де будуть доступні дистанційні курси для учнів 5-11 класів. А вчителі в електронних кабінетах зможуть створювати власні курси. Крім того, школярі матимуть вільний доступ до електронних підручників. А проєкт е-Діловодство запровадить класний журнал та щоденник в електронному вигляді.

Перейдуть в онлайн і соціальні послуги — призначення та надання адресної допомоги, пільг, пенсії та інше. У рамках проєкту е-Соціальний захист вперше створюється електронна інформаційна система соціальної сфери та єдиний соціальний реєстр.

Також буде реалізовано проєкт е-Демократія, який впровадить можливість проведення електронних виборів та референдумів, а також такі інструменти, як електронні петиції, опитування тощо.

“Ми створюємо зручну державу без корупції та черг. Державу, де приймаються якісні управлінські рішення. Тому багато проектів спрямовані саме на менеджмент та побудову ефективної роботи міністерств. Кожен українець відчує результати цифровізації швидше, ніж це було навіть у 2020 році. А Україна увійде до ТОП-10 цифрових країн світ”, — прокоментував Михайло Федоров.

За рік роботи Мінцифри вдалося вибудувати злагоджену організаційну структуру в державній владі. У березні 2020 року Кабмін ухвалив введення нової посади CDTO (Chief digital transformation officer) — керівників цифрової трансформації в державних органах влади. Такі заступники вже працюють у кожному міністерстві і зараз поступово з’являються в обласних адміністраціях та міських радах.

Стежте за всіма проєктами цифрової трансформації на публічному порталі.