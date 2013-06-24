Міністерство аграрної політики та продовольства України та Міністерство продовольства, сільського господарства та рибальства Королівства Данія підписали меморандум про взаєморозуміння. Про це повідомляє Урядовий портал.

Угоду підписали Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський та Міністр сільського господарства Королівства Данія Якоб Єнсен. Меморандум підписали в рамках конференції «Агросектор – рушій майбутньої співпраці Україна – Данія. Свинина та зерно/корми», яка відбулась у Львові.

Підписання Меморандуму спрямоване на довгострокове стратегічне співробітництво з метою підвищення ефективності і стійкості виробництва продуктів харчування та сільського господарства.

Згідно з документом, сторони обмінюватимуться інформацією та досвідом у секторах:

щодо зеленого переходу сільського господарства та харчових систем, включаючи загальну політику та кліматичні рішення;

у сфері безпечності харчових продуктів та продовольчої безпеки;

з розвитку тваринництва, включаючи управління, добробут тварин, здоров'я тварин, розведення та корми;

пов'язаними з органічним землеробством та харчовими продуктами.

Україна та Данія створять спільну робочу групу для визначення напрямків реалізації співпраці.

Микола Сольський висловив подяку народу і Уряду Данії за підтримку та допомогу. За його словами, данські фермери успішно розвивають свій бізнес в Україні протягом останніх 15 років. І їх не зупиняє війна в Україні.

«Данія – один з прикладів сільського господарства в Європі і світі, як можна бути ефективним і прибутковим. І приклад дуже високих технологій. Ми зацікавлені в інвестиціях і в більшій присутності датчан в українському бізнесі. Це хороший досвід, надзвичайно якісний підхід, те, чого ми хотіли б навчитися, з чого ми хочемо брати приклад», - зазначив Микола Сольський.

Зі свого боку Якоб Єнсен висловив впевненість у ефективності співпраці з Україною в аграрній галузі.

Міністри домовилися координувати подальше співробітництво.