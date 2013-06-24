Декілька тисяч фермерів з усіх регіонів України отримають мінеральні добрива, які були придбані завдяки Уряду США та Уряду Республіки Корея. Сьогодні перші аграрії з Київщини вже отримали добрива для внесення на озимі культури. Про це повідомляє Урядовий портал.

Під час першої передачі допомоги аграріям були присутні Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні пані Бріджит Брінк, Тимчасовий Повірений в справах Республіки Корея в Україні Кім Чун-Янг, Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, представники програми USAID (АГРО) та аграрного сектору.

Міністр агрополітики наголосив на важливості підтримки США у багатьох питаннях, які впливають на роботу і виживання українського агросектору.

“Сьогодні ми роздаємо міндобрива для найменших фермерів. Для тих, хто має декілька гектарів в обробітку, але багато переживань і проблем. Це відчутна допомога. Важливим фактором цієї програми також є реєстрація малих фермерських господарств в ДАР, для отримання цієї допомоги. Тепер вони зможуть брати участь і в інших програмах допомоги”, - наголосив Міністр.

Микола Сольський також подякував Уряду США та особисто пані послу Бріджит Бінк за допомогу аграрному сектору України, а також Уряду та народу Кореї за підтримку.

Загалом, завдяки Урядам США та Республіки Корея придбано 12 тисяч тонн мінеральних добрив. Цього обсягу вистачить для внесення на площі майже 200 тисяч гектарів. Мінеральні добрива отримають більше 10 тисяч фермерів через програму USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО). Це майже 70% від загальної кількості невеликих фермерів, які зареєструвались на програмув Державному аграрному реєстрі до 15 серпня 2023 року, і обробляють до 500 гектарів та вирощують олійні і зернові культури.