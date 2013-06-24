Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський провів онлайн-зустріч з Міністром сільського господарства і продовольчого суверенітету Італійської Республіки Франческом Лоллобриджидою. Про це повідомляє Урядовий портал.

Сторони обговорили співпрацю в аграрному секторі, підтримку України на шляху до вступу у ЄС та питання експорту української сільськогосподарської продукції на світовий ринок.

Микола Сольський звернувся до Франческо Лоллобриджида з проханням підтримати продовження автономного торгового режиму, який передбачає безмитну і безквотну торгівлю агропродукцією України з ЄС.

Міністр також висловив вдячність Італії за участь у ініціативі Президента України Володимира Зеленського «Grain From Ukraine».

Своєю чергою Франческо Лоллобриджида зазначив, що Уряд Італії та прем’єр-міністр Джорджа Мелоні підтримували і продовжать підтримувати дії, спрямовані на перемогу України та на зміцнення її економіки.

Микола Сольський подякував колезі за тверду позицію Італії щодо допомоги Україні та запросив його відвідати Україну.