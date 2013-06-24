Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський провів чергову онлайн-зустріч з Міністром сільського господарства та сільського розвитку Румунії Флоріном-Іонуцем Барбу. Про це повідомляє Урядовий портал.

Сторони обговорили питання співробітництва в аграрній галузі між Україною та Румунією.

Зокрема, Микола Сольський повідомив про ухвалене українським Урядом рішення щодо експорту цукру до Румунії загальним обсягом 20 тис. тонн. Це рішення було ухвалене на прохання румунської сторони.

Крім того, міністри розглянули питання транзиту української сільськогосподарської продукції територією Румунії і залізницею Молдови в напрямку портів Рені, Джурджулешти та Галац. А також можливість збільшити перевезення української сільськогосподарської продукції румунським каналом Суліна.

Флорін-Іонуц Барбу подякував за розуміння в питанні експорту цукру до Румунії і запевнив у повній підтримці.