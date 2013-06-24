Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський провів чергову онлайн зустріч з міністром сільського господарства та сільського розвитку Румунії Флоріном-Іонуцем Барбу. Про це повідомляє Урядовий портал.

Сторони обговорили питання співробітництва в аграрній галузі між Україною та Румунією. Зокрема, умови та механізми експорту української сільськогосподарської продукції до Румунії.

Флорін-Іонуц Барбу зазначив, що Румунія і надалі допомагатиме Україні в питанні експорту і транзиту агропродукції. Румунський Міністр також високо оцінив наданий Україною план дій щодо експорту зерна.

Микола Сольський в свою чергу подякував за підтримку і зауважив, що пропозиції Румунії щодо постачання зернових прийнятні, і Україна готова їх врахувати.

Український та румунський міністри домовилися протягом 30 днів напрацювати спільний план подальшої співпраці.