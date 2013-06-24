Змін до другого етапу земельної реформи не буде. З 1 січня запрацює земельний ринок для юридичних осіб як і планувалось. На цьому наголосив Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський під час конференції УКАБ “Ведення агробізнесу в Україні”, яка відбулась у Києві. Про це повідомляє Урядовий портал.

“З нового року у нас новий етап земельної реформи. Ніяких змін ми не плануємо. Це означає, що з нового року землю можуть купувати юридичні особи”, - підкреслив Микола Сольський.

Він наголосив, що війна спонукає навпаки пришвидшувати реформи, а не сповільнювати.

“Маємо рухатись в сторону лібералізації, а не жорсткого регулювання. Тому що війна - це причина навпаки рухатись швидше з реформами. В першу чергу ми маємо самі дбати про себе. Бізнес сентиментами не керується. У нас мають бути зручні правила, не гірші ніж в країнах, де готові вкладати гроші”, - підкреслив Міністр.

Він підкреслив, що Україні вдалося організувати морський коридор, який зараз успішно працює для експорту в тому числі аграрної продукції.

“Було сміливе рішення, щоб морем керували ми самі. Це дало результати. Море працює, і кожен з нас це відчуває”, - зазначив Міністр.

Участь в конференції також взяв заступник Міністра Маркіян Дмитрасевич. Він зауважив, що українське аграрне законодавство зараз проходить важливий етап адаптації до європейських норм. І бізнесу також варто ретельно готуватись до конкуренції на європейському ринку. Зазначивши, що для українського аграрного сектору членство в ЄС — це багато можливостей, а також певні виклики. Він наголосив, на необхідності вже враховувати норми ЄС в плануванні діяльності аграрних підприємств.

Довідково

В межах ХV Міжнародна конференція «Ведення агробізнесу в Україні» представники влади та бізнесу разом обговорюють можливості та перспективи наступного аграрного сезону. Серед тем обговорення: прифронтовий агробізнес, адаптація аграрного сектору в умовах євроінтеграційних процесів, реінтеграція ветеранів в агробізнесі.