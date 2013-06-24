Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський у рамках участі в засіданні Ради ЄC з питань сільського господарства та рибальства зустрівся з міністром землеробства Республіки Болгарія Кирилом Ватєвим. Про це повідомляє Урядовий портал.

У переговорах також взяв участь заступник Міністра агрополітики Маркіян Дмитрасевич.

Сторони обговорили питання експорту української сільськогосподарської продукції. Зокрема, деталі впровадження механізму ліцензування деяких видів агропродукції, який запропонувала Україна.

Микола Сольський подякував колезі за розуміння, відзначивши плідну комунікацію між відомствами. Він підкреслив, що Україна дуже цінує допомогу Болгарії.

Кирило Ватєв повідомив, що болгарський уряд готує пропозиції щодо впровадження процедури ліцензування. Зокрема, розглядається можливість ліцензування соняшнику. Болгарський міністр запевнив у сприянні українському агросектору.

Міністри домовилися координувати ситуацію щодо термінів початку експорту за новими правилами та переліку видів агропродукції.

Засідання Ради з питань сільського господарства та рибальства проходить 23-24 жовтня в Люксембурзі.