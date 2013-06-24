Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський провів онлайн зустріч з Міністром сільського господарства та продовольчого суверенітету Франції Марком Фено. Про це повідомляє Урядовий портал.

Сторони обговорили співробітництво в аграрній галузі між Україною та Францією. А також питання транзиту української сільськогосподарської продукції Європою та продовження роботи Чорноморського зернового коридору.

Микола Сольський зазначив, що Україна дуже цінує і щодня відчуває підтримку французького народу та Уряду. За його словами, Україна і Франція можуть плідно співпрацювати в трьох сферах: виноробство, рекультивація земель та зрошення. Як наголосив Міністр, особливо важливе для України, після підриву Каховської ГЕС, є зрошення сільськогосподарських земель.

Микола Сольський запросив Марка Фено відвідати Україну.

Зі свого боку Марк Фено подякував за запрошення і висловив свою повну солідарність і підтримку Україні.