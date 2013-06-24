Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський разом з Федеральним міністром продовольства та сільського господарства Федеративної Республіки Німеччина Джемом Оздеміром відкрили дві лабораторії Держпродспоживслужби: безпечності харчових продуктів та ветеринарії, а також фітосанітарну лабораторію. Про це повідомляє Урядовий портал.

Нове обладнання для оснащення лабораторій було придбано з допомогою ФАО за кошти урядів Німеччині, Японії та ЄС.

“Підтримка Німеччини відчувається для України на політичному економічному і військовому рівнях. Ці лабораторії є прикладом такої підтримки. Це один з тих кроків, які дозволяють нам поставляти сільськогосподарську продукцію в різні країни світу. Якість зерна має бути підтверджена, а бізнес має працювати в зручних умовах. Дякуємо Німеччині і пану Оздеміру за всебічну підтримку. За підтримку позиції України щодо врегулювання заборони експорту в деякі країни ЄС. Окрема подяка від громадян і аграріїв за системи ППО. І хочу додатково висловити слова вдячності Японії, Євросоюзу що приєднались до цього проекту. Колегам з ФАО, ДПСС і всім присутнім. Я впевнений, що у нас попереду багато спільних проектів. Ми цінуємо наші партнерські взаємини”, - підкреслив Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

Федеральний міністр Німеччини також наголосив, що разом з партнерами Німеччина допомагає Україні протистояти ворогу і розбудовувати нові шляхи експорту.

"Наша мета полягає в тому, щоб Україна змогла всебічно захистити свій суверенітет від російського агресора. Для цього Україна покладається на свою економічну потужність, значний внесок у яку робить сільське господарство. росія не просто завдає удару по важливій частині економіки України, вона також збільшує голод у світі, щоб розколоти міжнародну спільноту. Українське зерно має життєво важливе значення для багатьох людей і допомагає забезпечити стабільні ринки збуту. Ми допомагаємо створювати альтернативні експортні маршрути, щоб Україна могла доставляти своє зерно туди, де воно вкрай необхідне, а саме в країни глобального півдня. Разом з ЄС та Японією Німеччина вживає заходів для розширення вантажних коридорів та термінальних потужностей для транспортування сільськогосподарських товарів. Ми не дозволимо путіну використовувати голод як зброю", - наголосив Джем Оздемір.

Довідково

Після оцінки лабораторій, проведеної в червні 2022 року, ФАО, за підтримки урядів Японії та Німеччини, а також Європейського Союзу, підтримала закупівлю, поставку та введення в експлуатацію необхідного обладнання.

Нове лабораторне обладнання та матеріали прискорять проведення аналізів, дозволять, зокрема, проводити повний комплекс випробувань якості сільськогосподарської продукції та надання необхідної документації відповідно до законодавства України та країн - торговельних партнерів.

Проводитимуться хімічні, токсикологічні, молекулярно-генетичні ПЛР, радіологічні тести. За результатами випробувань лабораторії видаватимуть експертний висновок, який є підставою для видачі міжнародного ветеринарного або фітосанітарного сертифікатів. Потужність лабораторій буде зростати з новим обладнанням та збільшенням кількості персоналу.