До Балаклійського району Харківської області прибув гуманітарний вантаж з Миколаївщини. Для допомоги жителям Балаклійського району передано 300 листів шиферу, два кубометри дерев’яного брусу, 120 кілограмів шиферних цвяхів, 200 листів вагонки, 100 листів ДВП, 32 полоси ламінату, 30 листів ондуліну, 1000 квадратних метрів плівки ПВХ, 5,8 метрів кубічних піногазобетону.
Серед іншого, жителям Балаклії передано одну тонну фасованої питної води й теплий одяг.
Вантажівки з Миколаївської області прибули до Харківщини одними з перших. Надана допомога буде використана для відновлення житлових будинків, що постраждали від вибухів.