У Миколаївці Білопільського району на Сумщині відбулися урочистості з нагоди Дня селища, які мали щонайменше три особливості. Як наголосив у вітальному слові до земляків селищний голова Іван Ігнатьєв, уперше селяни святкують цей день у складі щойно створеної об’єднаної територіальної громади. До неї ввійшли близько 40 навколишніх сіл із загальною чисельністю населення майже 10,5 тисячі жителів.
До того ж недавно населеному пункту повернули стару назву — Миколаївка, яку вона одержала ще наприкінці 40-х років сімнадцятого століття, після заснування.А третя особливість — уперше за всю історію населеного пункту відбулося нагородження відомих уродженців знаком «Почесний громадянин Миколаївки». Відповідне рішення місцеві депутати ухвалили 10 травня цього року під час 7 сесії 7 скликання селищної ради.Серед десяти земляків, удостоєних цього почесного звання, — генеральний директор місцевої агрофірми «Вікторія» Сергій Бондаренко, уславлений у минулому біатлоніст, учасник трьох Олімпіад, переможець і призер світових та європейських змагань Андрій Дериземля, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри Національного університету харчових технологій Валерій Мирончук, а також власний кореспондент «Урядового кур’єра» в Сумській області Олександр Вертіль, інші миколаївці.Вручаючи високу нагороду, голова Сумської обласної ради Володимир Токар та Іван Ігнатьєв не тільки привітали почесних громадян, а й розповіли про нинішню роботу в ОТГ, спрямовану на її розбудову і зміцнення.
З-поміж приємних новин — нещодавнє відкриття у селищі аптеки, закупівля машин і обладнання для місцевого комунального підприємства, підготовка до сезону переробки цукрових буряків — після кількарічної перерви запрацює Віринський цукровий завод (до слова, цього року на Сумщині солодкі корені займають майже 6 тисяч гектарів), інші позитивні зміни.Місцева громада відчуває ділову активну підтримку агрофірми «Вікторія», яка фінансує соціальні проекти. Один з них молодіжно-спортивний: недавно в селищі споруджено сучасний стадіон європейського зразка, на якому проводить футбольні матчі миколаївська команда «Вікторія».
Олександр СУМСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»