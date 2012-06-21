Позитивною є динаміка виконання розпису місцевих бюджетів за результатами 2016 року. Якщо планом податкових надходжень до місцевих бюджетів Миколаївської області передбачалося отримати 3 245 303 тисячі гривень, то фактичні надходження за результатами минулого року склали 3 798 534 тисяч гривень.
При цьому, якщо в середньому по області загальне виконання прогнозних податкових надходжень до місцевих бюджетів у 2016 році склало 117,1%, то по окремих районах Миколаївщини досягнуто значно вищих показників динаміки податкових надходжень. Цей факт є підтвердженням наявності резервів наповнення бюджетів на місцевому рівні. Лідерами Миколаївщини щодо динаміки наповнення місцевих бюджетів стали Вознесенський (163,6%), Кривоозерський (161,2%) та Березнегуватський (152%) райони.