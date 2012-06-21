Миколаївщина вперше за багато років отримає понад одного мільярду гривень з дорожнього фонду на ремонт доріг. Про це сказав міністр інфраструктури України Володимир Омелян під час перебування в Миколаєві. За його участі відбулася нарада за участі керівництва облдержадміністрації, облради, місцевих депутатів і голів райдержадміністрацій щодо відновлення автошляхів області. На ній міністр поставив завдання, – щоби виділені кошти були використані в повному об’ємі, і Миколаївщина отримала за ринковою конкурентною ціною якісні автошляхи. «В цьому році на ремонт доріг України передбачається з усіх джерел видатків понад 50 мільярдів гривень, у тому числі ми очікуємо 32 мільярди з дорожнього фонду, – зазначив Володимир Омелян. – З них безпрецедентну суму, понад один мільярд гривень виділено для Миколаївської області. Безумовним пріоритетом є дороги Н-11, Н-14 і Н-24. Якщо тут, на місці покажуть гарну роботу, то згодом ми перерозподілимо кошти, і область отримає додаткове фінансування коштом тих регіонів, які працюватимуть погано». Він додав, що, на жаль, область не демонструє того прогресу в ремонті доріг, на який очікують і громадяни, і керівництво держави. Отже буде проведено додаткову нараду з представниками облдержадміністрації, Укравтодору і облавтодору Миколаївській області, де за потреби будуть прийняті кадрові рішення. В.о. голови Миколаївської облдержадміністрації Бонь В’ячеслав подякував керівництву державі за фінансову підтримку, яка надається для будівництва, ремонту та реконструкції доріг.