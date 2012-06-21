У Миколаївській області повністю скошено та обмолочено ранні сільськогосподарські культури. Середня урожайність ранніх зернових склала 32,2 ц/га, що дало можливість отримати два мільйони 350 тисяч тонн зерна нового врожаю. В одинадцяти районах області, а саме в Арбузинському, Баштанському, Березанському, Березнегуватському, Веселинівському, Вітовському, Вознесенському, Казанківському, Миколаївському, Новоодеському та Первомайському, намолочено понад 100 тисяч тонн зерна ранніх зернових, а в Снігурівському – понад 200 тисяч тонн.
Найвищу урожайність зернових культур забезпечено аграріями Снігурівського, Миколаївського та Очаківського районів, в яких вона становила від 36 до 39 центнерів з гектара. Також зібрано рапс з площі 31 тисячі гектарів, намолочено 64 тисячі тонн при урожайності 20,4 ц/га.
Наразі сільгосптоваровиробники області продовжують підготовку до посівної кампанії озимих урожаю 2018-го року, в господарствах ведеться накопичення матеріально-технічних ресурсів, засипка насіння та на звільнених площах проводиться дискування ґрунту.