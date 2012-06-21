У Миколаївській області триває гаряча пора жнив. Наразі проводиться обмолот озимої та ярової пшениці, озимого та ярового ячменю, зернобобових і жита. Згідно з оперативними даними вже намолочено 800 тисяч тонн зерна нового врожаю.
Середня урожайність ранніх зернових культур по області складає 28,4 ц/га. Найвищу урожайність зернових культур отримують сільгосптоваровиробники в Арбузинському – 33,8 ц/га, Очаківському – 32,6 ц/га та Миколаївському районах – 32,2 ц/га. Хлібороби Вітовського району першими перейшли 100-тисячний рубіж щодо намолоту ранніх зернових та зернобобових культур. Поряд з цим зібрано ріпак з площі 11 тисяч гектарів, намолочено 18 тисяч тонн при урожайності 16,7 ц/га. В цілому на збиральних роботах протягом доби працювало 2174 одиниці зернозбиральних комбайнів, при цьому добовий виробіток на один комбайн склав 24 гектари. На звільнених площах проводиться підготовка ґрунту для посіву озимих сільськогосподарських культур урожаю 2018 року, на цей час фактично підготовлено 164 тисячі гектари.