У межах Українського проекту бізнес-розвитку плодоовочівництва в Миколаєві відбувся семінар «Аналіз ситуації на ринку плодоовочевої продукції», в якому взяли участь понад 100 осіб. Як зазначив перший заступник голови облдержадміністрації В’ячеслав Бонь, Миколаївщина приєдналася до цього семирічного проекту, підписавши відповідний меморандум з асоціацією економічного розвитку MEDA за фінансової підтримки Канади у червні 2015 року.
Бенефіціаром проекту визначено Миколаївську обласну державну адміністрацію, а координатором — департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації. За два роки до проекту долучилося понад 5 тисяч клієнтів, що позначилося на позитивній динаміці зростання валової продукції плодоовочівництва.
Для клієнтів проекту опрацьовано механізми консолідації продукції, розроблено рекомендації з переходу виробників на нові сорти, культури та агротехнології, проведено аналіз потреб ринків збуту плодоовочевої продукції. Здійснено структурний аналіз територій реалізації проекту в розрізі районів та напрямів виробництва овочів, винограду, ягід, продукції садівництва тощо.
Аналіз ситуації на ринку плодоовочевої продукції торік і прогноз тенденцій на наступний рік дає змогу аграріям своєчасно скоригувати плани з виробництва та реалізації плодоовочевої продукції для успішнішого ведення бізнесу.
Під час семінару обговорювали питання впровадження нового виду кредитування аграріїв — аграрні розписки. «Торік у жовтні область приєдналася до пілотного проекту з упровадження технології введення в обіг аграрних розписок, — зазначив В’ячеслав Бонь. — За ці кілька місяців у всіх районах області проведено семінари з упровадження аграрних розписок, зустрічі з постачальниками матеріально-технічних ресурсів та нотаріусами».
До речі, участь у семінарі взяли й студенти Миколаївського національного аграрного університету. І в подальшому запрошуватимуть студентів на подібні заходи проекту, що дасть змогу отримувати достовірну інформацію від провідних фахівців галузі. Робота Українського проекту бізнес-розвитку плодоовочівництва триває.