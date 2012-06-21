Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич вручив ключі від новеньких автівок керівникам міських центрів первинної медико-санітарної допомоги. Вісім машин придбали за рахунок коштів міського бюджету.
Транспортні засоби з санітарним обладнанням виготовлені українським виробником ТОВ «Запоріжжя-Авто». Вони забезпечуватимуть оперативне обслуговування миколаївців, які через проблеми зі здоров’ям не можуть самостійно дістатися до лікарні, перебувають на диспансерному обліку тощо.
Як повідомили в міському управлінні охорони здоров’я, кожен Центр первинної медико-санітарної допомоги у Миколаєві отримав автомобіль для обслуговування громадян вдома за викликом та для потреб амбулаторій. Останній раз транспорт для міських ЦПМСД закупляли ще у 2013 році. Машини невипадково вручали на подвір’ї міської лікарні №1, бо саме тут здійснено капітальний ремонт дорожнього покриття та пішохідних доріжок на території лікарні.
Головний лікар Віктор Гушлевський зазначив, що капітальний благоустрій території лікарні не проводився протягом останніх 60 років. Завдяки розумінню міської влади та депутатського корпусу було виділенодва мільйони 800 тисяч гривень на ремонт. Облаштовано проїзди, укладено тротуарну плитку на пішохідні доріжки. Роботи розпочали два місяці тому і завершили у визначений договором термін. У подальшому планується озеленення території, створення рекреаційних зон, придбання медичного обладнання.