Адміністрація Миколаївського морського порту оголосила тендер на проведення днопоглиблювальних робіт біля кордонів причалів і акваторії порту. Про це повідомляє прес-служба АМПУ.
Планується провести експлуатаційне днопоглиблення кордонів всіх причалів до паспортної позначки 10,7 м, і акваторії порту до паспортної позначки 11,2 м. Загальні обсяги днопоглиблення становлять близько 500 тис. кубометрів.
Подібні роботи востаннє проводилися більше п’яти років тому. Вже проведені всі підготовчі роботи, оформлення відповідних документів та внесення необхідних змін до фінансового плану на 2017 рік.