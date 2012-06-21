Міська влада ухвалила рішення продовжити новорічні канікули для миколаївських школярів ще на два дні, тепер хлопці та дівчата повернуться за парти 16 січня.
10 січня міський голова Олександр Сєнкевич підписав розпорядження №1-р «Про призупинення навчально-виховного процесу в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах м. Миколаєва». У розпорядженні зазначається, що навчальний процес призупинено з 12.01.2017 по 14.01.2017.
Як повідомив заступник міського голови Євген Шевченко, канікули продовжили, щоб запобігти новим спалахам захворюваності на ГРВІ та грип серед учнів міських шкіл, а також з огляду на складні погодні умови.
—Хоча рівень захворюваності на грип та ГРВІ пішов на спад, перестрахуватися не завадить, —зазначив Євген Валерійович. —Надтоколи мова про здоров'я дітей.