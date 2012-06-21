Запоріжці бажають жити у красивому, заквітчаному місті, що має власне обличчя. Передовсім це стосується благоустрою парків, інших зелених зон, які мають стати візитівкою Запоріжжя. Саме тому міська влада цього року планує не лише далі ремонтувати дороги та житловий фонд, а й реалізувати міську програму зі створення квіткових композицій.
За словами Запорізького міського голови Володимира Буряка, цьогоріч у місті стартує програма зі створення різноманітних квіткових композицій та конструкцій. Перші з них містяни побачать у травні. «Дехто скаже, мовляв, навіщо витрачати бюджетні кошти на квіти, є важливіші проекти. Не погоджуся, бо ми повинні не лише розв’язувати нагальні проблеми, а й робити рідне місто красивим», — переконує міський голова. І додає, що нові квіткові композиції радуватимуть запоріжців та гостей міста до глибокої осені. Створювати їх і доглядати квіти — завдання фахівців комунального підприємства «Зеленбуд». Запоріжці полюбляють незвичайні квіткові композиції. Це підтверджує популярність щорічної виставки квітів, яку традиційно організовують до Дня міста.