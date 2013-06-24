Держава компенсувала роботодавцям понад 1 мільйон гривень за облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю. Про це повідомила заступник міністра економіки Тетяна Бережна, виступаючи на конференції «Розвиток реабілітації в Україні: діалог про виклики та інновації під час війни».

«Працюємо, щоб люди з інвалідністю, зокрема й внаслідок війни, могли продовжувати працювати й самореалізовуватися. Тому запропонували підприємцям компенсувати їхні витрати на облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю, щоб забезпечити їм комфортні умови для роботи. На сьогодні понад 20 роботодавців вже скористалися такою можливістю — придбали для своїх працівників необхідні їм допоміжні засоби, спеціалізовані меблі, пристрої. А держава компенсувала їм ці витрати загалом на понад 1 мільйон гривень», — розповіла Тетяна Бережна.

Зокрема, компенсації за облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю отримали підприємці Полтавської, Київської, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Черкаської областей. Серед працівників, для яких облаштували робочі місця, — бухгалтер, учитель, інженер з охорони праці, діловод, адміністратор, менеджер в торгівлі, водій, слюсар зі складання металевих конструкцій, повідомляє Мінекономіки.