Свого часу в Черкасах між Концерном радіомовлення, радіозв’язку та телебачення і приватним підприємством було укладено угоду підряду на виконання робіт з будівництва телестанції заввишки 110 метрів у Черкаській області. Збудувати її мали ще 30 листопада 2015 року. Концерн, виконуючи умови угоди, сплатив аванс обсягом мільйон гривень. Однак будівельних робіт підрядник так і не розпочав, а коштів, одержаних як аванс, не повернув. Та й наміру такого, як виявилося, не було.
За фактом шахрайських дій службових осіб приватного товариства розпочато кримінальне провадження. У зв’язку з цим військова прокуратура Центрального регіону України заявила позов про розірвання угоди підряду на виконання робіт та стягнення на користь Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення сплаченого авансу, який задоволено в повному обсязі. Однак у подальшому державний виконавець ухвалив постанову про повернення виконавчого документа… через відсутність майна у боржника.
З огляду на те що шахрайські дії, які завдали матеріальної шкоди державному підприємству, вчинено в особливо великих розмірах, досудове розслідування цього випадку проведе Святошинське управління поліції Головного управління Нацполіції в місті Києві під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №8.