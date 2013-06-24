Міністерство аграрної політики та продовольства України розробило концепцію створення національної системи сільськогосподарських знань та інновацій (AKIS). Про це повідомив Міністр Віталій Коваль. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«AKIS – ключовий рушій інновацій в агросекторі ЄС, і ми впроваджуємо його в Україні. Це ще один крок до інтеграції з європейською системою – не на папері, а в реальній роботі з фермерами, науковцями, дорадниками», – зазначив Міністр.

Основні положення національної системи сільськогосподарських знань та інновацій:

⁠ Фермер – у центрі. Саме під його запит має працювати система: від доступу до актуальної аграрної інформації до впровадження інновацій.

Об’єднання в єдину мережу фермерів, дорадників, науковців, викладачів, бізнес і громадські організації. Усі, хто створює і поширює знання, – працюють на спільний результат.

⁠ Створення 8 регіональних AKIS-хабів, які будуть працювати, як локальні центри доступу до знань, інновацій, навчання й консультацій.

Відкриття дверей до європейської системи знань – наші фермери зможуть користуватися найкращими практиками, технологіями й досвідом країн ЄС.

«Без знань немає розвитку. А без інновацій – немає конкурентного агросектору. Український фермер має бути не просто сильним, а ще й добре поінформованим. Ми вже сьогодні створюємо спільне майбутнє з Європою. І фермер у цьому майбутньому – ключовий гравець», – наголосив Віталій Коваль.