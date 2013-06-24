Міністерство аграрної політики та продовольства України та Державна служба України з питань праці підписали Меморандум про співробітництво та партнерство. Про це повідомляє Урядовий портал.

Меморандум підписали Державний секретар Мінагрополітики Віктор Канцурак та Голова Держпраці Ігор Дегнера.

Співпраця передбачається, зокрема, для:

попередження виробничого травматизму, консультування роботодавців і працівників під час інформаційних відвідувань в галузях торгівлі, сільського господарства, транспортних послуг для зниження рівня нещасних випадків, професійних захворювань;

підвищення рівня обізнаності державних службовців, працівників апарату Мінагрополітики, центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінагрополітики, про охорону праці, протидію торгівлі людьми та примусової праці, вимог щодо праці неповнолітніх, виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації машин, та інше.

посилення здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю суб’єктами господарювання, які використовують найману працю;

Також Мінагрополітики та Держпраці підтримуватимуть та розширюватимуть сфери взаємодії, спрямовані на розвиток партнерства.

Учасники заходу підкреслили, що підписання Меморандуму буде стимулом оформлення трудових відносин між роботодавцями та найманими працівниками, що є важливим джерелом покращення соціально-економічного становища в Україні.